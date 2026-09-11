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Белки вируса оспы обезьян меняют форму при связывании и запускают репликацию

Белки вируса оспы обезьян меняют форму при связывании и запускают репликацию

Два белка вируса оспы обезьян (mpox), связываясь друг с другом, меняют форму — и именно этот структурный переход запускает начальный этап копирования вирусного генома в клетке.

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