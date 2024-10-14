На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

В ходе ударов российских войск по подконтрольной Киеву территории Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры, заявил глава государственной администрации региона Иван Федоров 14 октября в Telegram-канале.
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