Раис Татарстана: Сегодня в лесной отрасли республики трудятся порядка 2,5 тыс. человек — искренне преданных своему делу людей

Сегодня в Сабинском районе прошел праздник, приуроченный ко Дню работников леса и 105-летию образования государственного органа управления лесным хозяйством Татарстана.
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