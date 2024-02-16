Тарасова об апелляции Канады на решение по медалям командного турнира: «Хотят – пусть подают. Это их право»

Федерация фигурного катания и НОК Канады заявили, что подадут апелляцию на решение Международного союза конькобежцев (ISU) присудить сборной России бронзовые медали командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине.
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