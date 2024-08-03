Законодатели США и ЕС пригрозили Мадуро ответственностью, если он не отдаст власть

Конгрессмены США и депутаты парламентов стран Евросоюза, курирующие вопросы международных отношений, выпустили совместное заявление, где пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "ответственностью", если он не откажется добровольно от поста главы государства после состоявшихся в республике выборов.
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