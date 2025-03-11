В Китае разработали нановакцину: Болезни сердца теперь можно вылечить навсегда

Китайские учёные изобрели нановакцину, которая не даёт болезням сердца развиваться. Новый препарат блочит образование бляшек в артериях — именно они чаще всего и приводят к заболеваниям: образованию тромбов, инсульту и приступам.
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