The Guardian: пляжи Австралии заполнили сотни длинношерстных крыс

Город Карумба в Австралии заполнили сотни длинношерстных крыс, пишет The Guardian Australia. Жители прозвали их «чумными» из-за того, что грызуны очень быстро размножаются — их находят в автомобилях, лодках, сараях и домах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии