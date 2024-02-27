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Красное море: неустрашимые «бойцы в тапках» к подбитым кораблям добавили порванные кабели

Красное море: неустрашимые «бойцы в тапках» к подбитым кораблям добавили порванные кабели

Йеменские хуситы задействовали новую форму «воздействия» на западную антийеменскую коалицию – они повредили четыре подводных кабеля в Красном море между Джиддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке.

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