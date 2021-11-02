Почему государство и сотовые операторы не закрыли возможности для телефонного мошенничества

Время узнать правду!ITПочему государство и сотовые операторы не закрыли возможности для телефонного мошенничества Специалисты предупредили о новой и весьма изощренной форме мошенничества с использованием смартфонов.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ЛисуковЕсли не привлекать к ответственности воров-уродов, то они распоясываются от безнаказанности. Что и происходит. Отрубили бы паре десятков воров по руке, то воровство бы и прекратилось.ВБВладимир Борисовпредставители государства и операторы в доле - вот такой вам ответКомментировать
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