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Почему государство и сотовые операторы не закрыли возможности для телефонного мошенничества

Почему государство и сотовые операторы не закрыли возможности для телефонного мошенничества

Специалисты предупредили о новой и весьма изощренной форме мошенничества с использованием смартфонов.

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Владимир Лисуков
Если не привлекать к ответственности воров-уродов, то они распоясываются от безнаказанности. Что и происходит. Отрубили бы паре десятков воров по руке, то воровство бы и прекратилось.
Владимир Борисов
представители государства и операторы в доле - вот такой вам ответ

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