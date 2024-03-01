Карта боевых действий на Украине — Интерактивная карта СВО России на Украине сегодня — 01.03.2024 г.

«ВСУ бегут из Донбасса»: ВС РФ зашли в Бердычи и взяли под контроль ещё два села к западу от Авдеевки: Карта боевых действий, новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, Новости Украины сегодня, на 27.02.24 г.