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Тяжельников: Две или три ложки меда — суточная норма для здорового человека

Тяжельников: Две или три ложки меда — суточная норма для здорового человека

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал РИА Новости, что суточная норма потребления меда для здорового взрослого человека — 2-3 ложки.

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