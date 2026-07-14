Срочно! ВС РФ потопили суда с военными грузами НАТО под Одессой: мощные пожары в море

Российские военные сообщили об уничтожении судов и объектов снабжения в порту Южный под Одессой Вооружённые силы России нанесли серию ударов по объектам морской инфраструктуры в Одесской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.
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