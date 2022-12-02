Госдеп: контакты Байдена с Путиным остаются исключительно гипотетическими

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что слова американского лидера Джо Байдена о возможности переговоров с российским президентом Владимиром Путиным не означают изменения политики Вашингтона касательно украинского конфликта.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что слова американского лидера Джо Байдена о возможности переговоров с российским президентом Владимиром Путиным не означают изменения политики Вашингтона касательно украинского конфликта.
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