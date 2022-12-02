Общественная служба новостей

1 392 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владислав Петряев
    Украина в огне Весна на улице, тепло, капель, Коты орут истошно-диким хором, А на Украйне бьёт и бьёт шрапнель, Идут ...Прилепин рассказа...
  • Владислав Петряев
    Явно зреет нарыв. Очень опасный. И многое будет зависеть от нашей ПОЛНОЙ победы над всей Украиной.Прилепин рассказа...
  • sylpfide sylpfide
    Мир перевернулся и ищет то, что не потерял. Одуреть можно от таких догадок.Проповедник Хит о...

Госдеп: контакты Байдена с Путиным остаются исключительно гипотетическими

Госдеп: контакты Байдена с Путиным остаются исключительно гипотетическими

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что слова американского лидера Джо Байдена о возможности переговоров с российским президентом Владимиром Путиным не означают изменения политики Вашингтона касательно украинского конфликта.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх