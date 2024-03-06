Аналитик Боссхард: дискуссия о войсках для Киева связана со взятием РФ Авдеевки

Аналитик по вопросам политической и военной стратегии, подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Ральф Боссхард считает, что дискуссия о возможной отправке войск стран НАТО на Украину говорит о панике на Западе после перехода Авдеевки под контроль российской армии.
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