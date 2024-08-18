Ленинградский военный округ требует взыскать почти 50 млн рублей с ВСК

Федеральное казённое учреждение «Объединённое стратегическое командование Ленинградского военного округа» подало в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области десять исков к Военно-строительной компании (ВСК).
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