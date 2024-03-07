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Осужденные устроили бунт в саратовской колонии

Осужденные устроили бунт в саратовской колонии

В Саратовской области в исправительной колонии произошел бунт среди осужденных. Так, один из них отказался выдавать стражам порядка запрещенный предмет, а остальные заключенные поддержали его, повредив имущество.

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