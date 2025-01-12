Суд отказал британцу в праве продолжения поиска на свалке накопителя с битк...

Суд отказал британцу в праве продолжения поиска на свалке накопителя с биткоинами на $700 млнЖитель британского города Ньюпорт Джеймс Хауэллс (James Howells) успел стать знаменитостью благодаря инциденту с ошибочно выброшенным жёстким диском, на котором хранились около 7,5 тысяч биткоинов.
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