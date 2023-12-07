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МИР ВОКРУГ МЕНЯ

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Выставка Михаила Молочникова «Небесный ветер»

Выставка Михаила Молочникова «Небесный ветер»

Галерея ГУМ-Red-Line рада сообщить об открытии новой выставкиМихаила Молочникова «Небесный ветер». Она представляет работы известного московского художника, созданные с конца 1990-х годов и до наших дней, среди которых графические серии, коллажи, книги художника (artist's book), скульптурные объекты – всего более 60 произведений автора.

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