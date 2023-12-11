Косметолог Казакова назвала 4 способа избежать старения кожи

РИАМО - 11 дек. Врач-косметолог Оксана Казакова рассказала, что на состоянии кожи сказывается целый ряд различных факторов окружающей среды, в числе которых ультрафиолетовое излучение, жесткая вода, выхлопные газы, смог и пыль.
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