Эксперты ЭИСИ: развитие Арктики — одно из ключевых направлений политики Путина

В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» 27 марта Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол на тему «Арктика как новый геополитический фронт: конкуренция или сотрудничество?», приуроченный к Международному арктическому форуму в Мурманске.
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