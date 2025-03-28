Эксперты ЭИСИ: развитие Арктики — одно из ключевых направлений политики Путина

В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» 27 марта Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол на тему «Арктика как новый геополитический фронт: конкуренция или сотрудничество?», приуроченный к Международному арктическому форуму в Мурманске.