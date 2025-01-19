"Пришлось в Узбекистан вернуться. И кому я здесь нужен?" Мигрантов возмутил запрет на работу в России

Почти пятьдесят регионов России ввели ограничения для трудовых мигрантов, что значительно сократило возможности заработка для жителей стран Средней Азии.
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