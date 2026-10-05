FBI arrests woman at LAX accused of spying for China

Federal authorities have arrested an Irvine, Calif., woman at Los Angeles International Airport on accusations of spying for China.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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