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FBI arrests woman at LAX accused of spying for China

Federal authorities have arrested an Irvine, Calif., woman at Los Angeles International Airport on accusations of spying for China.

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