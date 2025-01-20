РИА Новости: отец фигуранта дела об убийстве Кириллова не общался с сыном 10 лет

Отец Рамазана Падиева, арестованного по делу о теракте против начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника подполковника Ильи Поликарпова, рассказал, что не общался с сыном десять лет.
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