Сколько тысяч долларов заплатила «Pizza Hut» Горбачёву за рекламу

Личность Михаила Горбачёва у многих до сих пор ассоциируется с эпохальным событием – развалом СССР. Для кого-то первый и единственный президент ныне уже несуществующего государства остаётся героем, который предотвратил ядерную войну, а кто-то считает его предателем и виновником катастрофической ситуации, сложившейся на постсоветском пространстве.