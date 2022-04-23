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«Финальная стадия проработки»: в МО заявили о подготовке провокации с применением оружия массового поражения на Украине

«Финальная стадия проработки»: в МО заявили о подготовке провокации с применением оружия массового поражения на Украине

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил о трёх сценариях, которые США могут использовать для обвинения России в использовании оружия массового уничтожения (ОМУ) на Украине.

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