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Царьград

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"Где-то спрятался": Зеленский исчез из Киева после ультиматума Трампа

"Где-то спрятался": Зеленский исчез из Киева после ультиматума Трампа

В Вооруженных Силах Украины — двоевластие. После жесткого заявления президента США Дональда Трампа о необходимости выборов на Украине Владимир Зеленский, по данным политолога Василия Вакарова, впал в истерику и исчез из публичного пространства.

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