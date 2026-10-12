В Вооруженных Силах Украины — двоевластие. После жесткого заявления президента США Дональда Трампа о необходимости выборов на Украине Владимир Зеленский, по данным политолога Василия Вакарова, впал в истерику и исчез из публичного пространства.
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