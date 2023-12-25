Учащиеся миллеровского лицея №7 приняли участие в акции «Соберем для фронта»

На основании информационного письма Управления Образования Миллеровского района ученики МБОУ лицея №7 подключились к Акции «Соберем для фронта!» по сбору макулатуры, инициированной региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Ростовской области.
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