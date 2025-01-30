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Ивановские новости

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Введен в эксплуатацию путепровод за 1 млрд рублей на дороге Иваново – Родники

Введен в эксплуатацию путепровод за 1 млрд рублей на дороге Иваново – Родники

Установлено, что в 2021 году между департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области и строительной организацией заключен контракт на выполнение работ по строительству путепровода на автомобильной дороге Иваново – Родники стоимостью более 1 млрд рублей.

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