Введен в эксплуатацию путепровод за 1 млрд рублей на дороге Иваново – Родники

Установлено, что в 2021 году между департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области и строительной организацией заключен контракт на выполнение работ по строительству путепровода на автомобильной дороге Иваново – Родники стоимостью более 1 млрд рублей.
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