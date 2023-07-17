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Путин может встретиться с президентом Бразилии на саммите БРИКС

Путин может встретиться с президентом Бразилии на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин может встретиться с Бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой на саммите БРИКС в ЮАР.

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Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
А почему не провести этот чертов саммит в Москве? Как демонстрацию поддержки? Все эти охламоны со своими фантиками и голодными миллиардами должны, наконец, понять кто их кормит. И нам бычится не стоит. Еще не хватало выступлений в этом цирке. Аплодисментов не будет. Будут сожаления.
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13 час.
НН
Надежда Никитина
Не надо ВВП туда ехать, не надо.
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12 час.

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