Путин может встретиться с президентом Бразилии на саммите БРИКС

АЮ

Александр Юткин

А почему не провести этот чертов саммит в Москве? Как демонстрацию поддержки? Все эти охламоны со своими фантиками и голодными миллиардами должны, наконец, понять кто их кормит. И нам бычится не стоит. Еще не хватало выступлений в этом цирке. Аплодисментов не будет. Будут сожаления.