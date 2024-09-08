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Зеленский на встрече с премьером Италии: ситуацию под Покровском пока нельзя назвать стабилизированной

Зеленский на встрече с премьером Италии: ситуацию под Покровском пока нельзя назвать стабилизированной

Зеленский фактически опроверг недавнее заявление главкома ВСУ Сырского, который бодро отчитался, что, мол, на Покровском направлении Донецкого фронта российская армия не продвинулась ни на метр.

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