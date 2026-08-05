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ВЕСТИ КРЫМ

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Сапёры отряда «БАРС-11» группировки войск «Днепр» проводят разминирование дорог в Запорожской области

Сапёры отряда «БАРС-11» группировки войск «Днепр» проводят разминирование дорог в Запорожской области

Ваш браузер не поддерживает видео. Инженерно-сапёрные подразделения отряда «БАРС-11» группировки войск «Днепр» ежедневно проводят работу по разминированию дорог с подъездными путями к линии боевого соприкосновения на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

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