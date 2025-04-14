Полковник Макдонел заявил о другой жизни после физической смерти

Eduard

Возможно,но вопрос:"какого тела"?Вы же не модете вселитс в тело другого живого человека! В сперму ? Это юолее вариантпотому что это изначальность ои которой мы появляемся и даже информация носителя имеется Но как это происходит?Судя по снам мы как куст от ветра в пустыни перемещаемся,сами себе на принадлежим! Я не знаю как! Верю что это так,конкретно не знаю!