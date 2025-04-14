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Полковник Макдонел заявил о другой жизни после физической смерти

Полковник Макдонел заявил о другой жизни после физической смерти

Исследования показали: после физической смерти начинается новая жизнь.Еще в 80-е годы ученые установили: после физической смерти начинается новый этап жизни.

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Комментарии
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Eduard
Возможно,но вопрос:&quot;какого тела&quot;?Вы же не модете вселитс в тело другого живого человека! В сперму ? Это юолее вариантпотому что это изначальность ои которой мы появляемся и даже информация носителя имеется Но как это происходит?Судя по снам мы как куст от ветра в пустыни перемещаемся,сами себе на принадлежим! Я не знаю как! Верю что это так,конкретно не знаю!
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