Исследования показали: после физической смерти начинается новая жизнь.Еще в 80-е годы ученые установили: после физической смерти начинается новый этап жизни.
Полковник Макдонел заявил о другой жизни после физической смерти
Комментарии
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Eduard
Возможно,но вопрос:"какого тела"?Вы же не модете вселитс в тело другого живого человека! В сперму ? Это юолее вариантпотому что это изначальность ои которой мы появляемся и даже информация носителя имеется Но как это происходит?Судя по снам мы как куст от ветра в пустыни перемещаемся,сами себе на принадлежим! Я не знаю как! Верю что это так,конкретно не знаю!
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