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Мода и Шоу-бизнес

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«Мне легче так»: Стас Михайлов высказался об алкоголе в райдере

«Мне легче так»: Стас Михайлов высказался об алкоголе в райдере

Певец Стас Михайлов кардинально сменил имидж, занялся своим здоровьем и внес изменения в райдер. 55-летний исполнитель хита «Все для тебя» рассказал, почему запретил организаторам корпоративов ставить алкогольные напитки в гримерке.

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