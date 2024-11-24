«Мне легче так»: Стас Михайлов высказался об алкоголе в райдере

Певец Стас Михайлов кардинально сменил имидж, занялся своим здоровьем и внес изменения в райдер. 55-летний исполнитель хита «Все для тебя» рассказал, почему запретил организаторам корпоративов ставить алкогольные напитки в гримерке.
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