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  • Игорь
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США сели в лужу: китайский сплав для истребителей невозможно заменить

США сели в лужу: китайский сплав для истребителей невозможно заменить

В США усилилось беспокойство в связи с приостановкой Китаем экспорта ключевых редкоземельных минералов в США.

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Комментарии
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Галина Малыхина
Прям &quot;Сказка о рыбаке и рыбке&quot; И останется старуха с разбитым корытом...
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18 час.
Анатолий Рябенко
Наглость США зашкаливает предельно возможного хамства. Теперь реализовывать свою нужду США пойдут подпольными каналами. И так всегда: нападать прямо страшно, ищут на ком сыграть интервенцию. а потом перемирие и кто дурак???
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4 час.
Анатолий Анатольев
Появилась замечательная возможность УНИЧТОЖИТЬ МИРОВОЕ ЗЛО с Англией!!!!!!!!
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1 час.
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