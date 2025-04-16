США сели в лужу: китайский сплав для истребителей невозможно заменить

Прям "Сказка о рыбаке и рыбке" И останется старуха с разбитым корытом...

Анатолий Рябенко

Наглость США зашкаливает предельно возможного хамства. Теперь реализовывать свою нужду США пойдут подпольными каналами. И так всегда: нападать прямо страшно, ищут на ком сыграть интервенцию. а потом перемирие и кто дурак???