Макрон посоветовал Трампу обратить внимание на Китай вместо угроз Евросоюзу

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что американскому лидеру Дональду Трампу необходимо обращать внимание на первоочередные проблемы, а введение торговых пошлин в отношении импорта из стран Евросоюза (ЕС) может негативно сказаться на экономике самих США.
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