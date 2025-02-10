Макрон посоветовал Трампу обратить внимание на Китай вместо угроз Евросоюзу

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что американскому лидеру Дональду Трампу необходимо обращать внимание на первоочередные проблемы, а введение торговых пошлин в отношении импорта из стран Евросоюза (ЕС) может негативно сказаться на экономике самих США.