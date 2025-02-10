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Макрон посоветовал Трампу обратить внимание на Китай вместо угроз Евросоюзу

Макрон посоветовал Трампу обратить внимание на Китай вместо угроз Евросоюзу

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что американскому лидеру Дональду Трампу необходимо обращать внимание на первоочередные проблемы, а введение торговых пошлин в отношении импорта из стран Евросоюза (ЕС) может негативно сказаться на экономике самих США.

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