В деле победителя «Танцев со звёздами» Леденёва могут быть фигуранты

В уголовном деле о хищении более 32 млн рублей при поставках бракованных деталей концерну «Калашников» в рамках выполнения гособоронзаказа организацией «Интертехника», соучредителем которой является победитель шоу «Танцы со звёздами» Алексей Леденёв, могут появиться новые фигуранты.