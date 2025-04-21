В деле победителя «Танцев со звёздами» Леденёва могут быть фигуранты

В уголовном деле о хищении более 32 млн рублей при поставках бракованных деталей концерну «Калашников» в рамках выполнения гособоронзаказа организацией «Интертехника», соучредителем которой является победитель шоу «Танцы со звёздами» Алексей Леденёв, могут появиться новые фигуранты.
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