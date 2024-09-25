REUTERS/Julia Demaree Nikhinson Западные страны в Совете безопасности ООН и других международных органах возвеличивают Владимира Зеленского и хотят обелить нацистские манеры и преступления киевского режима, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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