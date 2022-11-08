Популярные статьи

Свежие комментарии

  • bvlad59
    Всех нах. домой...Вадим Коженов: В ...
  • GriG Ms
    Ну хочь не ВШЭвоте соровскойПочти 200 работни...
  • Галина Назарова
    И ЧТО??? Будут РАССЕЛЯТЬ ОЧЕРЕДНИКОВ Москвы????Игорь Войстратенк...

Лёвкин: В ноябре для застройщиков пройдут два семинара «Работа над ошибками»

Лёвкин: В ноябре для застройщиков пройдут два семинара «Работа над ошибками»

11 и 25 ноября для специалистов строительной отрасли состоятся семинары в формате «Работа над ошибками», в ходе которых будут рассмотрены вопросы подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и согласования выноса сетей из пятна застройки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх