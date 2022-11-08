Лёвкин: В ноябре для застройщиков пройдут два семинара «Работа над ошибками»

11 и 25 ноября для специалистов строительной отрасли состоятся семинары в формате «Работа над ошибками», в ходе которых будут рассмотрены вопросы подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и согласования выноса сетей из пятна застройки.
11 и 25 ноября для специалистов строительной отрасли состоятся семинары в формате «Работа над ошибками», в ходе которых будут рассмотрены вопросы подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и согласования выноса сетей из пятна застройки.
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