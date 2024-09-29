На Магнитогорской и Богатырском рано утром тушили четыре легковых авто

Утро 29 сентября стало насыщенным на возгорания легковушек в Петербурге. Информация о первом инциденте по адресу Приморский район, Богатырский проспект, дом 47, корпус 1 поступила на пульт диспетчера пожарной службы в 05.
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