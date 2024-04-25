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Более 8 тыс. кв. м земли освободили от самостроя в ВАО за 1 квартал 2024 года

Более 8 тыс. кв. м земли освободили от самостроя в ВАО за 1 квартал 2024 года

С января по март 2024 года на территории Восточного административного округа Москвы по требованию Госинспекции по недвижимости ликвидировано свыше 190 объектов самовольного строительства, площадь которых составила более восьми тысяч квадратных метров.

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