Более 8 тыс. кв. м земли освободили от самостроя в ВАО за 1 квартал 2024 года

С января по март 2024 года на территории Восточного административного округа Москвы по требованию Госинспекции по недвижимости ликвидировано свыше 190 объектов самовольного строительства, площадь которых составила более восьми тысяч квадратных метров.
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