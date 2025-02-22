А.П. Чехов: "Без любви не было бы жизни: кто боится и избегает любви, тот не свободен."

Вы не поверите, но больше всех из классиков литературы от советской цензуры пострадали не Толстой с Достоевским, а автор «Каштанки» и «Дамы с собачкой»! Публикация полного собрания сочинений Чехова обсуждалась в ЦК КПСС.