Шокирующие подробности жизни девочек, зарезавших шестиклассника

Вчера стало известно о чудовищном убийстве 12-летнего ребенка в Подмосковье. Его заманили в заброшенное здание общежития ПТУ, где зверски расправились с ним, нанеся множество ножевых ранений.
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