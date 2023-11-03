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МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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    Вот и пускай их спасают - на исторической родине - а нам наших детей спасать приходится - от этой кишлачной дичиЭкзамен для Маугл...
  • alik3456 Джексон
    Кто не знает русского языка на родину в кишлак , учить русский язык.Экзамен для Маугл...

Экзамен для Маугли: государство готово признать детей мигрантов родными?

Экзамен для Маугли: государство готово признать детей мигрантов родными?

Психолог Дамиан Синайский объяснил, чем чревато создание «языковых анклавов» в России Павел Еськов Фото: Максим Кимерлинг/ТАСС Материал комментируют: Дамиан Синайский Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова высказала мнение, что для детей мигрантов в России необходимо ввести языковой тест перед поступлением в детсады и школы.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Кто не знает русского языка на родину в кишлак , учить русский язык.
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1 д.
Алатырка
Вот и пускай их спасают - на исторической родине - а нам наших детей спасать приходится - от этой кишлачной дичи
Ответить
1 д.

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