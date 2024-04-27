На Украине открыли производство по иску о неназначении Радой выборов президента

Известия/Тарас Петренко Верховный суд Украины открыл производство по иску против Верховной рады, поданный из-за того, что парламент не назначил выборы президента страны в 2024 году, сообщает украинское издание "Страна.
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