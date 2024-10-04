Наоми Уоттс вышла в свет с 17-летним сыном

Наоми Уоттс посетила показ своего нового фильма "Друг" в рамках 62-го Нью-Йоркского кинофестиваля. Компанию 56-летней актрисе на красной дорожке составил её 17-летний сын Саша Шрайбер от бывшего возлюбленного Льва Шрайбера.
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