Субботник. В канун дня трудящихся сотрудники детского дома вместе с ребятами вышли на субботник.

Субботник в детском доме – это не просто сбор мусора и уборка территории, это целый праздник. Дети совместно со взрослыми с удовольствием принимают участие в общественном деле, помогая взрослым в уборке территории учреждения и прилегающей территории: кто-то собирает природный и бытовой мусор, кто-то работает на клумбах и газонах.
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