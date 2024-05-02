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Субботник. В канун дня трудящихся сотрудники детского дома вместе с ребятами вышли на субботник.

Субботник. В канун дня трудящихся сотрудники детского дома вместе с ребятами вышли на субботник.

Субботник в детском доме – это не просто сбор мусора и уборка территории, это целый праздник. Дети совместно со взрослыми с удовольствием принимают участие в общественном деле, помогая взрослым в уборке территории учреждения и прилегающей территории: кто-то собирает природный и бытовой мусор, кто-то работает на клумбах и газонах.

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