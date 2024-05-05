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BAZA: Москвич после восстановления пароля на Госуслугах узнал о регистрации по его адресу мигрантов

BAZA: Москвич после восстановления пароля на Госуслугах узнал о регистрации по его адресу мигрантов

Житель Москвы забыл пароль от Госуслуг и за подтверждением личности обратился в МВД и банк.Восемь мигрантов, зарегистрированных по своему адресу, обнаружил житель Москвы в ходе восстановления пароля на Госуслугах.

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