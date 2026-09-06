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Газета.ру

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В Кабо-Верде автобус со школьниками упал с обрыва, 25 человек погибли

В Кабо-Верде автобус со школьниками упал с обрыва, 25 человек погибли

По меньшей мере 25 человек погибли, после того как автобус, перевозивший школьников, съехал с горной дороги и упал в 30-метровое ущелье в Кабо-Верде.

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