Клопы-солдатики массово спариваются в Новосибирске

Многие не подозревают, что клопы-солдатики могут причинить ощутимый вред дачникам. «Если у жуков жизненный цикл сложный, включающий стадию личинки, затем куколки и лишь в конце жизни взрослое половозрелое состояние, то у клопов развитие происходит без этих переходов или метаморфоз, – говорит кандидат биологических наук Алексей Яновский.
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