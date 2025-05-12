Клопы-солдатики массово спариваются в Новосибирске

Многие не подозревают, что клопы-солдатики могут причинить ощутимый вред дачникам. «Если у жуков жизненный цикл сложный, включающий стадию личинки, затем куколки и лишь в конце жизни взрослое половозрелое состояние, то у клопов развитие происходит без этих переходов или метаморфоз, – говорит кандидат биологических наук Алексей Яновский.