Власти ЯНАО передают электросети во владение системообразующим предприятиям

Ямальские электросети планируют исключить из собственности окружного правительства. Полномочиями по определению перечня передаваемых объектов электросетевого хозяйства наделяют окружной департамент тарифной политики, энергетики и ЖКХ, следует из документа, который имеется в распоряжении URA.
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