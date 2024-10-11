Власти ЯНАО передают электросети во владение системообразующим предприятиям

Ямальские электросети планируют исключить из собственности окружного правительства. Полномочиями по определению перечня передаваемых объектов электросетевого хозяйства наделяют окружной департамент тарифной политики, энергетики и ЖКХ, следует из документа, который имеется в распоряжении URA.